Occhiali, maschera o Fox Purevue?

La protezione degli occhi quando si va in mountain bike mi sta particolarmente a cuore. I miei tendono a lacrimare quando fa freddo e, se c’è vento e non metto gli occhiali per un periodo prolungato durante un giro, alla sera i miei occhi sono arrossati. È il motivo per cui sono un grande sostenitore degli occhiali fotocromatici, come gli Oakley Sutro che uso abitualmente, perché vanno bene in qualsiasi condizione di luce e in qualsiasi stagione. Hanno inoltre il vantaggio di avere una montatura che copre tutta la lente, cosa fondamentale in caso di caduta per evitare che proprio la lente vada a tagliare il viso, visto che i suoi bordi sono taglienti.

Quelle volte che vado in bike park o faccio risalite meccanizzate, preferisco la maschera agli occhiali perché si abbina meglio al casco integrale sia a livello estetico sia perché non ha le stanghette che premono sulla testa, pressate dal casco. È indubbio però che il campo visivo venga ridotto e con esso anche il flusso d’aria, quindi si suda di più quando fa caldo.







.

Ha quindi attirato la mia curiosità il nuovo prodotto presentato da Fox qualche settimana fa, cioé gli occhiali Purevue (in offerta a 99.90€ qui), una via di mezzo fra maschera e occhiali. Meno ingombranti e più traspiranti di una maschera, hanno una fascia elastica che li tiene bene al loro posto e offrono un campo visivo molto ampio. Sono pensati per il trail riding, cioé sono da abbinare ad un caschetto aperto come potete vedere nel video qui sotto.

Cosa ne pensate, potrebbero essere una soluzione interessante per i vostri giri?