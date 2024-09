Addio Pozzoligio

Purtroppo vi devo dare una bruttissima notizia: Pozzoligio, utente che tanti conosceranno per i suoi innumerevoli itinerari che aveva condiviso, è venuto a mancare lo scorso sabato a causa di un infarto. Il biker di Piacenza era entrato a far parte della nostra community nel lontano 2011, e da allora era diventato un punto di riferimento soprattutto per la zona del piacentino, da dove proveniva, e dove conosceva ogni sentiero.

Era in ferie a Vieste quando è stato male, tanto che aveva inserito un itinerario del posto qualche giorno fa. Non sappiamo se si è sentito male mentre pedalava







.

Ci mancherai tantissimo, riposa in pace Pozzoligio.