Bike Tricks: il libro di Diego Caverzasi

Vi interessa imparare a saltare come si deve, anche facendo dei tricks? Diego Caverzasi presenta il suo libro dove insegna i trucchi del mestiere.

La prima guida in italiano per imparare tutti i trick che hai sempre desiderato. Portalo con te nelle tue giornate, allo skatepark, o con gli amici al vostro jump spot. Consulta la guida per scoprire i segreti di ogni trick passo dopo passo e metterli tu stesso in pratica.

Nel libro troverai 6 sezioni con trick di diversa difficoltà, partendo da un semplice One-Hand, passando per il Backflip, per arrivare poi all’ultimo livello dove troverai trick da Crankworx spiegati passo passo.







.

I libri sono in prevendita qui, la stampa avverrà in 10/15 giorni.