In Bolivia sui sentieri costruiti dalle Cholitas

I sentieri della Bolivia non sono un segreto per chi ci segue. Anni fa ci andai ben due volte perché è uno dei posti più belli del mondo dove girare in MTB, visto che i sentieri vengono tutt’ora usati dalla popolazione locale per raggiungere paesini spersi nelle maestose Ande. Le Cholitas sono le donne boliviane nei loro classici vestiti del posto, che si occupano anche della manutenzione dei citati sentieri.







Miranda Miller si reca nell’emisfero meridionale per esplorare il backcountry boliviano e il gruppo di donne impegnate a dare nuova vita ai sentieri. Le Cholitas sono un gruppo di donne indigene che si fanno carico di sentieri perduti e sottoutilizzati, mentre, guidata dal rider locale Yannick Wende, scopre l’equilibrio di come gli appassionati di mountain bike della Bolivia onorano il passato e guardano al futuro.