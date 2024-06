Stai pianificando un giro e vuoi sapere come sarà il tempo sul posto? Niente di più facile! Vai su Training Camp, cerca il giro che vuoi fare e, sotto la descrizione, troverai le previsioni meteo per i prossimi giorni. Se clicchi sulle icone verrai poi inoltrato ad una pagina dettagliata.







.

Nell’app questa funzione non è ancora presente. Potete scaricarla gratis per iOS e Android per mandare le tracce al Garmin con 1 click.