Winter Cup 2024: chi letarga non piglia pesci!

Siete di quelli che, quando comincia a fare freddo, mettono la bici in garage e vanno in letargo, sdivanandosi fino alla primavera? Quest’anno avrete un motivo in più per tenervi in forma, e cioè la nostra prima Winter Cup, che prende il via il 15 novembre 2024 e si conclude il 15 marzo 2025.







.

Caricate le vostre attività su Training Camp usando la nostra app gratuita per registrarle o per abbinare il vostro account Garmin e caricarle automaticamente (qui spieghiamo come si fa), oppure caricatele manualmente attraverso il sito, e siete dei nostri. Tutte le uscite caricate durante i 4 mesi vanno nella classifica generale e in quelle mensili e delle Feste, senza bisogno di una particolare registrazione. NB: quelle private non vengono considerate.

I premi per la Winter Cup 2024 (possono cambiare, ma solo con oggetti di valore maggiore):

1 forcella Formula Selva (1° classificato).

1 ammortizzatore Formula Nebbia (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 45.000 punti).

1 set di freni Formula Cura 2 (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 30.00 punti).

Ma di più: abbiamo anche delle classifiche parziali per novembre, dicembre, le Feste, gennaio e febbraio, ciascuna con dei premi diversi. Cominciando da novembre, Crankbrothers mette in palio:

1 reggisella telescopico Crankbrothers Highline 3 (1° classificato)

1 Crankbrothers BC18 Bottle Cage Tool Kit (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 15.000 punti)

1 set di Crankbrothers Slider Tire Lever (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 7.500 punti)

I punteggi

Vengono considerate le attività effettuate in MTB, bici da corsa, gravel, ebike o sui rulli.

1 km all’aperto = 1 punto

1 km sui rulli = 0,25 punti

Bonus

Ogni 500 metri di dislivello in salita all’aperto = 100 punti

Ogni 500 metri di dislivello in salita su indoor trainer = 25 punti

Buone pedalate!