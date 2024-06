La carriera Greg Minnaar in “Not Done Yet”

Greg Minnaar, spesso definito il più grande di tutti i tempi (GOAT) della DH, ha avuto una carriera di oltre due decenni. Con 23 vittorie in Coppa del Mondo UCI e quattro Campionati del Mondo UCI di Downhill, la storia di Minnaar è una storia di successo, determinazione e resilienza senza pari.

Presentato in anteprima mondiale in occasione di un evento speciale a Fort William qualche settimana fa, il film di 45 minuti ripercorre i momenti salienti dell’illustre carriera di Minnaar e segue la sua preparazione per i Campionati del Mondo di DH UCI del 2023. Nonostante le sfide che ha dovuto affrontare, tra cui un guasto meccanico durante la finale, la passione di Minnaar per questo sport e la sua determinazione a raggiungere il successo sono state catturate in modo vivido in questo documentario.







Parlando dopo la prima mondiale, Greg Minnaar ha dichiarato: “È un documentario straordinario che cattura gli eventi così come si sono svolti. Mi sono divertito a vedere i filmati storici, perché mi hanno riportato alla mente bei ricordi. Ho corso per oltre vent’anni e il film lo dimostra molto bene. Sono entusiasta di ciò che mi aspetta in questa stagione e il filmato ha mostrato il mio nuovo ed entusiasmante ruolo con la Norco Race Division“.