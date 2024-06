La nuova sella fizik Aliante Adaptive: Comfort In The Curve

fizik ha ampliato la sua offerta di selle stampate in 3D con l’introduzione di Aliante Adaptive, disponibile nei modelli R1 e R3.







.

[Comunicato stampa] Progettato per i ciclisti che cercano comfort per tutto il giorno, l’Aliante Adaptive presenta un profilo ondulato che fornisce una transizione graduale e affusolata dall’ala al naso. Con una piattaforma leggermente più ampia per supportare le ossa ischiatiche, il design migliora la stabilità e la distribuzione del peso durante le corse di resistenza prolungate.

L’imbottitura adattiva stampata in 3D di fizik si è ora estesa alla famiglia Aliante, creando una piattaforma per i ciclisti che richiedono un comfort eccezionale e duraturo. Questa nuova incarnazione ha una superficie più piatta che consente una distribuzione più uniforme della pressione e una sensazione equilibrata; caratteristiche particolarmente utili per le lunghe giornate in sella.

L’evoluzione della stampa 3D digitale ha permesso a Fizik di sviluppare una nuova sella senza i vincoli o le limitazioni imposte dai metodi e dai materiali di produzione tradizionali. L’imbottitura della sella adattiva è creata dai pionieri della stampa 3D Carbon® utilizzando la loro rivoluzionaria tecnologia Digital Light Synthesis™.

Utilizzando gli esperti biomeccanici e ingegneri di Carbon®, Fizik è stata in grado di incorporare più zone funzionali all’interno della sella.

Specifiche:

R1

DIMENSIONE 145mm

Lunghezza: 275 mm

Larghezza: 145 mm

Altezza a 75 mm di larghezza: 45 mm

Lunghezza dal naso a 75 mm di larghezza: 141 mm

Peso: 196 g

Binario: 7×9 mm

DIMENSIONE 155mm

Lunghezza: 275 mm

Larghezza: 155 mm

Altezza a 75 mm di larghezza: 45 mm

Lunghezza dal naso alla larghezza di 75 mm: 137 mm

Peso: 201 g

Binario: 7×9 mm

Prezzi

€ 299,00

R3

DIMENSIONE 145mm

Lunghezza: 275 mm

Larghezza: 145 mm

Altezza a 75 mm di larghezza: 46 mm

Lunghezza dal naso a 75 mm di larghezza: 139 mm

Peso: 235 g

Binario: 7×7 mm

DIMENSIONE 150mm

Lunghezza: 275 mm

Larghezza: 155 mm

Altezza a 75 mm di larghezza: 46 mm

Lunghezza dal naso alla larghezza di 75 mm: 137 mm

Peso: 240 g

Binario: 7×7 mm

Prezzi

€ 259,00

Scopri Aliante Adaptive su fizik.com