Nuova Orbea Oiz

Orbea presenta la nuova Oiz, cioé la sua full da cross country racing.

[Comunicato stampa] Preparati per la corsa della tua vita. La Oiz è una macchina da corsa senza compromessi, tanto bella quanto fantastica da guidare. Geometria moderna, costruzione avanzata e sospensioni efficienti significano maggiore aderenza e migliore controllo, che ti ispirano ad attaccare su ogni salita e a lasciare andare i freni sui tracciati più impegnativi di oggi. In poche parole, la OIZ è la bici da XC più veloce che sia mai uscita dalla nostra fabbrica in oltre 180 anni.







Leggerissima e pronta per la gara

Sul percorso di gara ogni grammo è importante e la Oiz è veramente leggera con telai da soli 1740 g. Ciò significa che questa nuova piattaforma, con 120 mm di corsa, pesa solo 9,98 kg (taglia M, con pedali, borraccia e supporto per computer). Orbea ha raggiunto questi pesi applicando la tecnologia più avanzata e il know-how accumulato negli anni, eliminando tutto ciò che è superfluo. Tecnologie come il triangolo senza perno UFO, i leveraggi in carbonio ridisegnati e il layup di carbonio OMX aggiornato, offrono la soluzione più leggera possibile senza compromettere la rigidità o l’affidabilità. In fondo, una bicicletta leggera è una bicicletta veloce. E, naturalmente, tutti i telai Orbea sono garantiti a vita.

Una Oiz che può fare di più rispetto a prima

Le gare si vincono spesso in salita, ma possono essere facilmente perse in discesa. Ciò significa che non c’è margine per i compromessi e che la bicicletta da XC definitiva deve essere buona in discesa tanto quanto lo è in salita. La moderna geometria della Oiz è stata sviluppata in collaborazione con i team di gara, gli ingegneri e i collaudatori di Orbea. La moderna geometria conferisce alla Oiz una sicurezza nelle discese e nelle sezioni tecniche di un livello completamente nuovo, mentre la posizione più centrata è perfetta per trasmettere potenza sulle salite. Tale geometria moderna è associata a 120 mm di sospensione da corsa con curva regressiva e anti-squat elevato.

Questa cinematica dà una sensazione di fermezza e reattività all’inizio della corsa, ma diventa rapidamente più morbida man mano che si avanza nella corsa dell’ammortizzatore. In questo modo, la Oiz è più controllata nelle discese senza compromettere le salite. Inoltre, con il nuovo telecomando Squidlock di Orbea, tutto ciò di cui hai bisogno è a portata di pollice. Le due leve consentono di controllare un reggisella e di accedere a tre posizioni di blocco dell’ammortizzatore senza spostare la mano dal manubrio. Compatto e affidabile, Squidlock si integra con i morsetti dei freni Shimano o SRAM e funziona con molti sistemi di sospensione. La nuova Oiz di Orbea è pronta ad attaccare, sia in salita sia in discesa.

Nuovo manubrio integrato e reggisella OC

Orbea propone il suo nuovo manubrio integrato sulla Oiz. Questa combinazione è stata progettata per competere ai massimi livelli. L’integrazione del manubrio e dell’attacco consente una linea più pulita e un peso ridotto, contribuisce a migliorare la precisione dello sterzo e permette un passaggio più diretto dei cavi interni. Sono disponibili due efficaci lunghezze dell’attacco, 75 mm e 90 mm, con una larghezza del manubrio di 760 mm e l’equivalente di un attacco a -20º. Il reggisella MP10 costituisce un nuovo standard in termini di peso e regolabilità. La corsa è di 100 mm, con un controllo completo dell’altezza della sella, invece di essere limitata a due sole posizioni. Il morsetto è compatibile con tutti i sistemi di guide. Tutto questo e solo 419 g.

La trasmissione della potenza è fondamentale

Non c’è spazio per i compromessi e, affinché una bici abbia i riflessi fulminei e l’efficienza di una vera XC da corsa, deve essere leggera e rigida. E questa è proprio una caratteristica in cui la Oiz eccelle. Gli ingegneri Orbea hanno lavorato sulla costruzione del telaio per garantire il trasferimento ottimale di ogni watt di potenza dalle pedivelle alle ruote. La parte inferiore del telaio, dove viene trasmessa la maggior parte delle forze di pedalata, aggiunge rigidità, mentre il peso viene risparmiato in altri punti. Orbea lo chiama Powerspine. Il marchio ha prestato grande attenzione anche al design del triangolo posteriore.

Ciò ha comportato il perfezionamento della forma dei foderi per accrescere l’area dei tubi, con un aumento del 12% della rigidità rispetto al telaio attuale. Anche i cuscinetti sono completamente nuovi e sono sovradimensionati per aumentare la rigidità. Orbea offre la Oiz con le ruote MP30 LTD e MP30 Team di Oquo. Queste ruote partono da 1350 g per un set completo e sono interamente coperte dal programma Crash Replacement e dalla garanzia. La novità di quest’anno sono i mozzi propri di OQUO, che avvicinano le teste dei raggi all’asse di rotazione per migliorare ulteriormente la trasmissione della potenza. Sono un ottimo complemento per una bicicletta reattiva ed efficiente come la OIZ.

Maggiore integrazione

Naturalmente, Orbea ha mantenuto la sua tecnologia brevettata di integrazione dei cavi I-Line, che funziona con il sistema di cablaggio SIC per garantire un’integrazione ottimale dei cavi nel cockpit. I cavi prendono la strada più diretta, consentendo a Orbea di accorciarli e di ridurre al minimo l’attrito e i rumori. Il vantaggio aggiuntivo è che la Oiz ha uno degli aspetti più puliti che si possono vedere in giro. Mentre le soluzioni di cablaggio interno di alcuni marchi rendono difficile la manutenzione, quello di Orbea è ottimizzato per rendere la sostituzione dell’attacco e del manubrio facile come in un cockpit non integrato. Come se non bastasse, la Oiz è dotata anche di un limitatore di sterzo per proteggere il telaio. Si tratta della cosiddetta tecnologia Spin Block, disponibile anche grazie al nuovo design dell’attacco e del manubrio di OC Components. Un’altra caratteristica innovativa della nuova Oiz è che tutte le taglie di telaio possono ospitare due borracce, cosa che chi ama le maratone e le corse a tappe sogna da tempo.

Personalizza la tua nuova Oiz

Una caratteristica che distingue Orbea dagli altri marchi è il programma di personalizzazione che consente di customizzare la bicicletta prima della consegna. E la nuova Oiz non fa eccezione. Orbea ha continuato ad alzare l’asticella. Oltre ai consueti aggiornamenti, ai componenti ergonomici e ai nuovi colori e finiture, è possibile anche personalizzare le ruote realizzate da OQUO. Inoltre, il nuovo leveraggio Fiberlink è ora disponibile anche nello strumento MyO. Scegliendo il colore della bicicletta, anche i leveraggi vengono verniciati, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione estetica.

Geometria

La nuova Oiz è disponibile in 6 nuovi colori, 3 in OMX:

– Réplica OFT: Forest Green – Mint Green (Gloss) – Cobalt Blue (Gloss) – Carbon Raw (Matt), – Diamond Carbon View (Matt) – Burning Red (Gloss)

E 3 in OMR:

– Diamond Carbon View (Matt) – Diamond Carbon View (Gloss), – Seaweed Carbon View (Gloss) – Spaceship Green (Matt), – Ivory White (Gloss) – Bumblebee Yellow (Matt).

I nuovi modelli Oiz saranno in vendita da settembre.

Montaggi e prezzi sul sito Orbea