Nuove DT Swiss F1900 Classic: pronte per il bike park

[Comunicato stampa] Realizzata per resistere a molto, anche quando le cose si fanno difficili. Affrontare un salto appena costruito o sfidare il drop più grande del bike park può essere snervante. In ogni caso, la scarica adrenalinica provata dopo averli superati può essere altrettanto intensa di quando le cose si mettono male. Soprattutto se ti devi cimentare per primo come cavia, la tensione, ma anche l’incertezza nell’affrontare il salto è ancora maggiore. La F 1900 classic è realizzata per resistere a molto, anche quando le cose si fanno difficili. Con un nuovo cerchio ispirato all’ultima generazione dei nostri cerchi da downhill, abbinato al nostro collaudato mozzo Ratchet, la ruota è ideata per sopportare i colpi di numerosi giri nel bike park.







.

Dimensione ruota: 27,5″, 29″

Dimensioni: 15 x 110 mm / 20 x 110 mm / 12 x 148 mm / 12 x 150 mm / 12 x 157 mm

Materiale: alluminio

Larghezza interna del cerchio: 30 mm

Numero di raggi: 28 anteriore / 32 posteriore

Ruota libera: SRAM XD, Shimano Microspline, Shimano HG

Peso: da 2.118 g (27,5″) / da 2.222 g (29″)

Peso massimo del sistema: 140 kg

Prezzo: € 499,80

DT Swiss