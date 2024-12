Pro Bike Service: molto più di una ciclofficina!

Oggi vi presentiamo un nuovo negozio di bici ad Abbiategrasso, vicino a Milano e presso la ciclabile del naviglio di Bereguardo. Non per niente ci è passata vicino la Bike Night Milano (traccia GPS).

Pro Bike Service ha da poco aperto le sue porte a tutti gli amanti delle due ruote con una moderna e spaziosa officina, progettata per rispondere alle esigenze di chi pratica ciclismo su strada, gravel o mountain bike. Situata ad Abbiategrasso, a pochi chilometri da Milano, si affaccia sulla frequentatissima ciclabile che collega il capoluogo lombardo a Bereguardo, aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario continuato.







.

Il negozio/officina offre un’ampia gamma di servizi: riparazioni, manutenzioni programmate, vendita di biciclette e accessori, il tutto arricchito da una consulenza personalizzata per garantire una risposta su misura alle necessità di ogni ciclista.

Il team di Pro Bike Service è formato da meccanici qualificati che amano la bicicletta: si allenano, fanno sacrifici e si pongono obiettivi, proprio come ogni appassionato. Per questo, sono pronti a prendersi cura delle bici dei clienti come se fossero le proprie. Il team si aggiorna costantemente su tutte le ultime novità, dai sistemi di trasmissione e sospensione più avanzati alle bici elettriche, ma non trascura le basi della meccanica tradizionale. In officina si mescolano sapientemente tradizione e innovazione.

Pro Bike Service invita tutti a scoprire il suo centro sospensioni e ad usufruire della speciale promozione su forcelle e ammortizzatori dedicata a tutti i nuovi clienti. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale. Per chi ha poco tempo, inoltre, è possibile prenotare il servizio di riparazione o manutenzione “express”. Durante l’attesa, i clienti possono seguire eventi live di ciclismo sul maxischermo dell’area lounge o sfruttare le postazioni per lavorare in smart working, con vista officina.

Per rendere l’esperienza ancora più unica, è possibile gustare una ricercata selezione di birre ispirate al mondo del ciclismo, alcune delle quali pensate appositamente per migliorare il recupero post-allenamento. La ciclofficina organizza eventi formativi in collaborazione con esperti del settore, affrontando tematiche come meccanica, nutrizione, allenamento e sicurezza. Inoltre, promuove uscite di gruppo per vivere l’esperienza della bici in compagnia, favorendo lo sviluppo di una community di appassionati

sempre più grande. Pro Bike Service non è solo una ciclofficina, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che vivono la bici con passione e competenza.

Info e contatti

Pro Bike Service Srl

via Gallini, 6 – 20081 – Abbiategrasso (MI)

Telefono e WhatsApp: 02 35996577

www.probikeservice.it – [email protected]