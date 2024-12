Tom Pidcock va al Q36.5 Pro Cycling Team

Il 25enne inglese Tom Pidcock passa dalla Ineos alla Q36.5 Pro Cycling Team. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia da parte della squadra britannica che uno dei loro più importanti corridori sarebbe andato in altra squadra, dopo un anno di tumultuosi rapporti tra Ineos e Pidcock; ora arriva il comunicato da parte della squadra svizzera dell’ingaggio, fino al 2027:







Il Q36.5 Pro Cycling Team è orgoglioso di dare il benvenuto a Tom Pidcock, che si appresta ad affrontare un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera. Conosciuto per la sua versatilità e per la sua implacabile grinta, il venticinquenne britannico porterà la sua passione, la sua ambizione e il suo talento di livello mondiale alla squadra, affrontando insieme nuove sfide.

La decisione di Pidcock di unirsi al Q36.5 Pro Cycling Team riflette la visione condivisa di crescita e la libertà di perseguire grandi obiettivi. Avendo già ottenuto cinque vittorie su strada da professionista, tra cui le illustri Strade Bianche e Amstel Gold Race, Pidcock è spinto a raggiungere traguardi ancora più alti mentre si avvicina all’apice della sua carriera.

“Non si tratta solo di un cambio di maglia, ma dell’inizio di qualcosa di speciale”, ha dichiarato Pidcock. “La possibilità di lavorare con una squadra che sta crescendo, con partner e marchi incredibili, è qualcosa che mi motiva. Non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a realizzare insieme”.

Per Pidcock, questo nuovo inizio non è solo una questione di ambizione personale; si tratta anche di far parte di una missione per elevare il team e i suoi partner a nuovi livelli. “Sono consapevole della sfida che dobbiamo affrontare per arrivare dove vogliamo, ma è un’avventura e sono entusiasta”, ha aggiunto.

La decisione di Pidcock riflette l’allineamento dei suoi obiettivi personali con l’approccio innovativo e lungimirante del team.

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Tom Pidcock nel Q36.5 Pro Cycling Team”, ha dichiarato il Team Manager Doug Ryder. “Tom è una vera incarnazione della passione e dello spirito competitivo, qualità che risuonano profondamente con i valori della nostra squadra. Il suo straordinario talento, sia in bici che fuori, e la sua comprovata capacità di vincere a livello WorldTour lo rendono un’aggiunta decisiva al nostro roster. Non vediamo l’ora di scrivere insieme il prossimo capitolo”.

L’arrivo di Pidcock segna una nuova entusiasmante era per il Q36.5 Pro Cycling Team e per i nostri partner, con l’intenzione di competere con maggiore costanza ai massimi livelli e di lasciare il segno nel mondo del ciclismo.

Con il suo approccio rivoluzionario e multidisciplinare che ha come fulcro la versatilità, Tom incarna perfettamente il nostro approccio allo sviluppo dei prodotti”, ha aggiunto Luigi Bergamo, presidente del Q36.5 Pro Cycling Team, fondatore e direttore della ricerca e sviluppo di Q36.5. ”L’arrivo di Tom nel team rappresenta una nuova entusiasmante era per il Q36.5 Pro Cycling Team e per i suoi partner, con l’intenzione di competere sempre più ai massimi livelli e di lasciare un segno nel mondo del ciclismo. “Avere Tom in squadra ci offre l’opportunità non solo di competere per la vittoria nelle gare più prestigiose del mondo, ma anche di continuare a spingere i confini della visione di Q36.5 su quale possa essere il futuro dell’abbigliamento da ciclismo performante. Non vedo l’ora di inviargli il suo primo paio di pantaloncini Dottore e sentire cosa ne pensa!”.

In attesa di nuove sfide, Pidcock è pronto a cogliere le opportunità che lo attendono. “Amo correre in bicicletta e non vedo l’ora di farne una priorità. Unirmi a una squadra che crede in me e condivide la mia visione del successo rende questo passo incredibilmente importante per la mia carriera. Facciamo in modo che accada”.

Tom Pidcock ha firmato un contratto di tre anni e si unirà alla squadra del Q36.5 Pro Cycling Team nel prossimo ritiro pre-stagionale che si terrà a Calpe, in Spagna, a gennaio.