[Video] DOLOMITES by Kilian Bron

Nel suo nuovo film DOLOMITES, Kilian Bron ci porta in un'incredibile avventura attraverso il vasto territorio delle Dolomiti italiane.







[Comunicato stampa] Sempre motivato ad affrontare linee supertecniche con il suo META V5, in questo nuovo progetto Kilian ci mostra i suoi luoghi preferiti e ci offre una nuova visione del mountain biking

Sempre alla ricerca di apprendimento e di nuovi incontri, Kilian condivide la sua passione per una pedalata il più possibile vicina alle montagne e alle persone che le abitano. Attraverso l’incontro con nuove persone, sia che si tratti di esplorare il patrimonio geologico e storico della regione o di immergersi nelle tradizioni locali, ci mostra perché ama andare in bicicletta in questi ambienti selvaggi e impressionanti.

PREPARAZIONE METICOLOSA

Kilian ha riunito un team di alto livello in grado di garantire la sua sicurezza e di catturare momenti eccezionali. Culmine di quindici anni di cavalcate in tutto il mondo, DOLOMITES è il primo passo di una nuova serie di film per Kilian.

“Ho scelto le Dolomiti per la ricchezza che queste montagne hanno da offrire. È qui, con la mia troupe, che mi sento libero. DOLOMITES non è solo un montaggio di mountain bike; è un riflesso di tutte le avventure e le connessioni a cui ho lavorato negli ultimi anni. Questo è solo l’inizio. DOLOMITES dà il via a una nuova trilogia e la prossima sarà sulle piste del Nepal”. – Kilian Bron.