Weekend di Ognissanti: 77.287 Km e 1.459.108 metri di dislivello

77.287 Km e 1.459.108 metri di dislivello per un totale di 6.648 ore in sella è quello che abbiamo pedalato durante il weekendone di Ognissanti, baciati dal sole e dalle temperature primaverili. O almeno, questo è quanto abbiamo caricato su Training Camp negli ultimi giorni tramite l’app o il Garmin (qui trovate come abbinarlo).

Perché ve lo dico? Beh perché dal 15 novembre parte la prima Winter Cup! Un modo per tenersi in forma anche durante i mesi freddi dell’anno, potendo vincere dei fantastici premi. Non vi voglio svelare ancora tutto, sappiate però che fra gli altri abbiamo a bordo Formula con 3 premi che di sicuro non vi lasceranno freddi.







.

Quindi il (caldo) invito è di scaricare la nostra app gratuita se non l’avete ancora fatto, con cui potete anche scoprire 3.000 itinerari, e di stare sintonizzati per tutti i dettagli.