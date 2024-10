10 itinerari per il ponte di Ognissanti

Finalmente il monsone autunnale sembra lasciarci una pausa di bel tempo e, visto che da venerdì a domenica molti faranno il ponte di Ognissanti, eccovi degli itinerari pedalabili in questa stagione, anche considerando che la neve non è ancora arrivata e le temperature sono e saranno miti anche in montagna.

Isola d’Elba



.

Cominciamo con l’isola d’Elba: liberata dalle orde dei turisti e dal caldo torrido estivo, in questo periodo offre le condizioni migliori per pedalate infinite sui suoi bei sentieri. Abbiamo una grande raccolta di itinerari elbani che trovate qui. Oppure cliccate sulle tracce che vedete nella cartina qui sotto.

Sul monte Baldo da Garda

Partendo dal paese che da il nome all’omonimo lago saliamo sul Monte Baldo e ci inoltriamo in una miriade di sentieri prima di tornare sulle sponde del Benaco.

Monte Tremezzo e Bocchetta di Nava

Cambiamo lago ed andiamo sul Lario. Finalmente è stata riaperta la funivia Argegno-Pigra (occhio agli orari), che facilita la salita in quota verso il rifugio Venini con i suoi fantastici panorami. C’è comunque una salita alternativa senza farsi tutto il giro per la valle di Intelvi, nel caso la funivia fosse chiusa.

Traversata di San Lucio

Appena oltre il confine trovate uno degli itinerari che più avete visto nei nostri test, vale a dire la traversata San Lucio – Monte Bar. L’ho fatta ieri e le condizioni dei sentieri sono strepitose.

Giro dello Sciliar

Non essendoci ancora la neve, si può andare in quota e godere delle Dolomiti deserte. Questo giro in estate è sconsigliato, ma adesso è una chicca. Aspettiamo le vostre foto!

Biscia Bocco di Bargone e discesa su Castiglione

Non poteva mancare la Liguria, questa volta verso il Levante. I percorsi sono tanti, come potete vedere dalla cartina.

Diga del Vajont – Erto – Casso

Alla scoperta di un pezzo di (tragica) storia italiana presso la diga del Vajont e i paesini di Erto e Casso.

Anello del Matanna e cresta del Belvedere

Continuiamo nel capitolo della storia tragica, in questo caso nelle vicinanze della tristemente famosa Stazzema. Nella zona delle Alpi Apuane Ebsat ha inserito tanti itinerari, dateci un’occhiata.

Monte Bronzone

Torniamo verso i laghi del nord, precisamente sul lago d’Iseo con il panoramicissimo Monte Bronzone.

Monte Vin Vert

La Val di Susa è piena di giri spettacolari e dai colori autunnali fantastici.

Avete altri itinerari da proporre? Caricateli su Training Camp e postate il link nei commenti!