6 accessori per le giornate corte

Con il cambiamento dall’ora legale all’ora solare le giornate sono diventate ufficialmente corte. Troppo corte per chi vuole andare in bici anche durante la settimana, dopo o prima il lavoro o la scuola. Ecco alcuni accessori indispensabili se vi muovete in condizioni di scarsa visibilità o meteo incerto.

Spesso mi chiedete quali occhiali io usi nei video: nel 90% dei casi si tratta degli Oakley Sutro Fotocromatici. Perfetti nei boschi scuri per la vegetazione d’estate, perché si schiariscono velocemente, così come d’inverno quando il sole cala. Costano 136.90€ ma sono un ottimo investimento. Certo, ci sono anche quelli che costano 34.99€, ma sulla loro funzionalità ne possiamo discutere.







.

Ormai fa buio presto, se girate per boschi vi servirà una luce discretamente potente e soprattutto affidabile. La Olight RN 800 costa 67.23€. Se non fate uscite notturne sui sentieri, la sorellina da 400 Lumen vi potrebbe bastare (35.95€ qui)

La luce poteriore è fondamentale per farsi notare dalle auto che ci sorpassano, anche in pieno giorno. Per 19.95€ qui.

Potete avere la migliore giacca e i migliori pantaloni impermeabili del mondo, ma se si bagnano i piedi siete spacciati. Per 23.53€ qui.

Come vi avevo detto lo scorso anno in questo test, le calze Fox Defend Water sono impareggiabili perché tengono il piede asciutto anche se la scarpa si bagna. Per 39.59€ qui.

Se patite il freddo alle mani, comincerete fra poco ad usare dei guanti invernali, come questi 100% Brisker da 32€. Spessi il giusto per non essere d’impiccio.

Quali altri accessori ritenete fondamentali in questo periodo dell’anno?