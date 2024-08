La Ebike tiene in forma? È una domanda che pongo a chi è passato da una bici normale ad una assistita. Le motivazioni che inducono all’acquisto di una bici elettrica possono essere le più disparate, dall’età che avanza alla mancanza di voglia/tempo di allenarsi quel minimo per potersi godere un giro con del dislivello degno di nota e, dal numero di ebike che si vedono in giro, sono tanti gli ex mountain biker che, pur di andare a farsi un giro nella natura, sono diventati ebiker.

Quali sono stati gli effetti del passaggio dall’una all’altra bici? Chiaramente se si è passati dal divano alla bici elettrica, gli effetti non possono che essere stati positivi, però mi interesserebbe di più sapere cosa è successo a livello di fitness a chi prima girava senza motore: avete messo su peso? Ne avete perso perché pedalate con una frequenza cardiaca più bassa, dunque bruciando più grassi? Riuscireste a fare una salita di 1000 metri di dislivello senza assistenza e senza affaticarvi troppo?







Fateci sapere le vostre esperienze!