Nuova BH Lynx SLS

La spagnola BH presenta finalmente la Lynx SLS, una bici da cross country già intravista in coppa del mondo e alle Olimpiadi.

[Comunicato stampa] La Lynx SLS è una bici che segna uno spartiacque, dando vita a una nuova categoria all’interno dell’ampia gamma MTB di BH, quella delle full suspension a escursione corta. Nasce con l’obiettivo di occupare il posto delle mountain bike rigide di alta gamma orientate alla competizione e per questo motivo leggerezza ed efficienza sono stati due punti fondamentali nel suo sviluppo.







.

Peso piuma per una vera full

Con l’obiettivo di eguagliare le prestazioni di una mountain bike rigida, l’ottenimento di un peso competitivo è stato fondamentale. Per questo, il telaio della BH Lynx SLS presenta forme sottili e slanciate e soprattutto tutta la tecnologia BH nel trattamento del carbonio.

Dall’uso dell’EVO Carbon Layup, che combina carbonio Toray T1100G e T800, fino all’applicazione del processo di costruzione HCIM (Hollow Core Internal Molding), si è ottenuto un telaio in cui le parti in carbonio pesano solamente 1.200 grammi, un peso molto vicino a quello di un telaio rigido convenzionale. Il peso del telaio completo è di soli 1.520 grammi, uno dei più leggeri al mondo tra i modelli full-suspension.

BH Lynx SLS: escursione corta senza rinunciare a nulla

La BH Lynx SLS conta 80 mm di escursione posteriore, ma, contrariamente a quanto il suo peso ridotto potrebbe far pensare, non ha lasciato indietro nessuno degli elementi fondamentali delle full di BH. Infatti, come tutte le BH a doppia sospensione, utilizza il sistema Split Pivot, riconosciuto per la sua eccezionale efficienza nella pedalata e per il funzionamento della sospensione posteriore.

Il telaio presenta veri punti di rotazione, con cuscinetti in tutti i punti di snodo. Inoltre, è stato implementato il perno principale sovradimensionato da 1 pollice, già utilizzato nella Lynx Race, che offre una rigidità eccezionale, traducendosi in un uso totale della forza della pedalata e in una maggiore precisione di guida nelle sezioni tecniche.

Design minimalista e integrazione totale

Il minimalismo è stato il principio guida nel design della BH Lynx SLS. Le sue linee ricordano la pulizia e semplicità visiva della Ultimate EVO. L’ammortizzatore è semi-integrato nel tubo superiore, consentendo l’uso di due portaborraccia in tutte le taglie. Nonostante l’estetica minimalista e integrata, la BH Lynx SLS consente l’utilizzo di un ammortizzatore convenzionale, con tutti i vantaggi che ciò comporta.

Nella BH Lynx SLS troviamo la maggior parte delle innovazioni che BH ha sviluppato nelle ultime stagioni. L’uso del cablaggio completamente interno con il sistema ICR, il blocco della direzione Blocklock by Acros, il supporto UDH e la possibilità di integrare il sistema FIT nel tubo della forcella.

Geometria a metà strada tra rigide e full

La geometria delle MTB BH ha sempre mostrato un carattere progressivo. Nella Lynx SLS si è cercato di combinare il meglio delle rigide, con foderi eccezionalmente corti, considerando che può ospitare pneumatici da 2,4”, e un reach ampio unito a un angolo di sterzo rilassato. Grazie a ciò, la Lynx SLS offre l’agilità in salita tipica della Ultimate EVO e la sicurezza e fiducia in discesa della Lynx Race. I montaggi di serie della Lynx SLS sono dotati di forcelle da 110 mm di escursione.

4 montaggi nella gamma BH Lynx SLS

La gamma BH Lynx SLS arriva con 4 diverse configurazioni e un prezzo di partenza di 6.299€. È importante sottolineare che tutti i modelli utilizzano lo stesso telaio. Il modello di punta è equipaggiato con sospensioni RockShox Flight Attendant, grazie all’uso di un ammortizzatore standard.

Prezzi e montaggi su BH Bikes