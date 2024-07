Nuove scarpe Trek RSL Mountain, Cambion e Foray

Trek presenta 3 paia di scarpe per il XC e il gravel: le RSL Mountain, le Cambion e le Foray, basate sulle scarpe per bici da corsa Metnet.

[Comunicato stampa] Trek ha presentato oggi tre nuove scarpe offroad che offrono prestazioni e una vestibilità impeccabile ai ciclisti che affrontano percorsi cross country e strade sterrate. Le nuove RSL Mountain, Cambion e Foray si basano sul lancio delle scarpe da strada METNET di Trek, offrendo una calzata che si flette, si allunga e si comprime con il piede per una geometria che allevia la pressione nelle aree comuni che colpiscono molti ciclisti, senza rinunciare alla leggerezza, alla rigidità e al trasferimento di potenza. Tutte le nuove scarpe Trek utilizzano la tomaia in METNET e sono dotate di un attacco SPD clipless a due bulloni.





METNET



.

Il nuovo METNET di Trek ha fatto il suo debutto all’inizio di quest’anno nella nuova linea di scarpe da strada del marchio e ora arriva ai piedi dei ciclisti offroad per offrire il suo supporto rivoluzionario. La struttura accuratamente progettata di METNET permette alla scarpa di conformarsi al piede, alleviando i punti di pressione e i disagi comuni a molti ciclisti, senza allentare o ridurre il sostegno. I ciclisti ottengono più comfort, migliori prestazioni e una geometria superiore per affrontare chilometri di singletrack o strade non asfaltate.

RSL Mountain

Gli amanti del cross country e dello sterrato possono unirsi alla velocità pura e senza filtri con RSL Mountain. Queste leggere scarpe da fuoristrada vantano una piastra in carbonio OCLV estremamente rigida per inviare ogni watt di potenza direttamente ai pedali. La tomaia in METNET traspirante si flette per adattarsi al piede e allo stesso tempo fornisce un supporto compressivo che mantiene il piede del ciclista fissato in posizione per evitare stiramenti e allentamenti. Le scarpe RSL Mountain sono rifinite con un unico sistema BOA® di alto livello per microregolazioni della geometria ad alte prestazioni e una finitura di livello professionale per evitare fango, sporco e detriti.

Cambion

La nuova Cambion trova il punto di incontro tra prestazioni e avventura, offrendo il comfort di METNET e una piastra rigida in carbonio composito che trasmette la potenza ai pedali e allo stesso tempo offre un tocco di comodità. I due BOA® microregolabili permettono di modificare la geometria ad alte prestazioni, mentre un contrafforte esterno sul tallone blocca la calzata. I rinforzi nelle aree più soggette a scontrarsi con i detriti del trail mantengono le scarpe Cambion pronte per affrontare i chilometri più impegnativi.

Foray

Pronta per affrontare qualsiasi avventura offroad, Foray bilancia comfort, prestazioni e prezzo, offrendo ai ciclisti la tecnologia di RSL Mountain e Cambion in un pacchetto più accessibile. La piastra in nylon-composito garantisce un buon trasferimento di potenza quando è agganciata ed è perfetta per le uscite di tutti i giorni off-road o gravel. Come le Cambion e le RSL Mountain, le Foray sono dotate di tomaia in METNET che si allunga e si flette con il piede, ma con una geometria leggermente più spaziosa grazie a due cinturini a strappo.

Disponibilità

L’intera collezione di scarpe MTB TREK con tecnologia METNET è disponibile presso i rivenditori Trek su tutto il territorio nazionale.

