Trek lancia 3 nuovi caschi da mountain bike con WaveCel

Trek presenta i caschi Quantum, Rally e Blaze con nuova tecnologia WaveCel, modificata rispetto al passato.

[Comunicato stampa] Oggi Trek ha lanciato tre nuovi caschi per mountain bike con tecnologia di sicurezza WaveCel migliorata. La linea offre qualcosa per tutti i ciclisti off-road, dai principianti che si avvicinano a questo sport agli appassionati di enduro più esperti che cercano una maggiore copertura sui trail più impegnativi.







.

Ogni nuovo casco è dotato della tecnologia WaveCel, più leggera e più areata, con pareti delle celle ottimizzate che aiutano a risparmiare 15 grammi e permettono di avere celle più grandi del 10% per consentire un maggiore flusso d’aria. WaveCel è una struttura cellulare pieghevole che riveste l’interno del casco ed è stata progettata per essere più efficace dei tradizionali caschi in schiuma nel proteggere la testa dalle lesioni causate da alcuni incidenti ciclistici. L’esclusivo casco tech di Trek e Bontrager ha ricevuto una valutazione di sicurezza a 5 stelle dal Virginia Tech.

Quantum WaveCel – € 119,99

Il nuovissimo Quantum WaveCel MTB è un casco all-mountain versatile che si adatta perfettamente sia ai sentieri cittadini che ai trail di montagna. La copertura più profonda e la tecnologia WaveCel migliorata offrono una protezione eccellente sul trail, mentre il sistema di vestibilità Headmaster III, la visiera regolabile in tre posizioni e la custodia integrata per gli occhiali da sole regalano ancor più valore al prodotto.

Rally WaveCel – € 169,99

Il nuovissimo casco MTB Rally WaveCel è progettato per affrontare terreni più tecnici, con una copertura maggiorata rispetto alla generazione precedente e una tecnologia WaveCel migliorata. Il sistema di fitness Boa®, la fibbia FidLock, gli attacchi per accessori Blendr e la visiera a tre posizioni con portaocchiali incorporato offrono tutte le caratteristiche di cui i ciclisti hanno bisogno per vivere al meglio i trail.

Blaze WaveCel – € 249,99

Il nuovo casco all-mountain Blaze WaveCel è pensato per gli appassionati di mountain bike di livello intermedio e avanzato e per gli amanti dell’enduro che cercano la migliore protezione della categoria e una copertura ancora maggiore. Presenta protezioni auricolari rimovibili, tecnologia WaveCel migliorata, sistema di vestibilità Boa®, visiera magnetica a tre posizioni ottimizzata per gli occhiali, attacchi per accessori Blendr e altro ancora.

Disponibilità: l’intera collezione di caschi WAVECEL è disponibile presso i rivenditori Trek su tutto il territorio nazionale.

