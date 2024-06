Bianchi inaugura la nuova fabbrica a Treviglio (BG)

Il nuovo impianto produttivo all’interno della rinnovata sede di Treviglio è stato inaugurato alla presenza del Presidente e proprietario Cavaliere Salvatore Grimaldi.







[Comunicato stampa]

Si è aperta oggi, martedì 4 giugno 2024, una nuova fase della gloriosa storia di Bianchi. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova fabbrica, frutto dell’intervento di rigenerazione urbana dello stabile di Via delle Battaglie a Treviglio, che da oltre 50 anni ospita la sede di Bianchi, condotto in sinergia con il Comune di Treviglio.

“Sono orgoglioso di questa nuova fabbrica che rappresenta al meglio lo spirito innovativo di Bianchi – afferma il Cavaliere del Lavoro Salvatore Grimaldi -. Nonostante le sfide che sta affrontando l’industria della bicicletta, oggi inauguriamo uno degli stabilimenti produttivi più avanzati al mondo, che rappresenta anche un simbolo di resilienza. Abbiamo investito non solo su una fabbrica, ma nella nostra nuova casa: un segnale dell’enorme fiducia che abbiamo nelle nostre persone, nel brand e nei nostri prodotti. Il futuro di Bianchi comincia da qui”.

La nuova fabbrica, completata in 24 mesi posiziona Bianchi tra le primissime aziende in Italia allineate agli standard di Industria 5.0, grazie all’impiego di soluzioni sostenibili, innovative e all’avanguardia che mettono la persona al centro.

La nuova linea di produzione permette una capacità installata di 500 biciclette per turno ed è stata costruita secondo logiche di funzionamento e processi di produttività innovativi sviluppati da Bianchi. Ciascuna posizione della linea produttiva è stata completamente digitalizzata, eliminando tutte le fasi di movimentazione del materiale a favore di una maggiore efficienza.

La nuova fabbrica ha anche un’anima green, grazie ad un impianto fotovoltaico da 500 Kw che garantisce autonomia energetica durante il periodo estivo. La temperatura interna è costantemente intorno a 23° e tutte le funzioni di gestione dell’impianto sono controllate automaticamente.

Il progetto ha messo al centro il benessere dei collaboratori, con una rivisitazione ergonomica delle postazioni di lavoro, uno studio delle fasi di lavoro con l’ausilio di tecnologie avanzate e la creazione di un’Academy interna per la formazione continua del personale.

Inoltre, all’interno della rinnovata sede trova spazio anche il nuovo showroom espositivo di Bianchi con la presenza dei modelli storici più rappresentativi.

MARCO GENTILI NOMINATO CEO DI BIANCHI

“Ho avuto il privilegio di lavorare con Marco Gentili per alcuni anni ed è stato un consulente molto apprezzato da Grimaldi Industry AB – spiega Salvatore Grimaldi -. Marco ha fatto un ottimo lavoro per me in Cina, conosce bene il Paese e parla fluentemente il mandarino. È in Bianchi dal 20 dicembre 2023 ed è pienamente coinvolto nei processi decisionali dell’azienda, che già conosce molto bene. Ora è stato nominato CEO di Bianchi e sono certo farà un ottimo lavoro, contribuendo a sviluppare ulteriormente l’azienda”.

Nato a Roma il 3 luglio 1963, Gentili vanta una vasta esperienza manageriale sia a livello nazionale che internazionale nel mondo dell’industria. Nella sua carriera ha ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato del Gruppo WAM per la Cina e la Corea del Sud, nonché quello di Koerber Schleifring China. Tornato al Gruppo WAM, Gentili è stato vicepresidente dello sviluppo commerciale per i Paesi nordici e la regione baltica, e poi CEO per il Nord America. Dal 2016 è diventato fondatore e managing partner di Deucalion Management Consulting.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Bianchi in questa fase così significativa, quella in cui nasce una Bianchi 5.0 – afferma il nuovo CEO di Bianchi, Marco Gentili -. Sarà un privilegio guidare questa azienda verso il futuro. La nuova fabbrica rappresenta non solo un simbolo di ispirazione e innovazione, ma ci consentirà di competere ai massimi livelli di mercato grazie all’efficientamento dei processi. Abbiamo obiettivi ambiziosi e questo nuovo stabilimento ci aiuterà a raggiungerli”.

Lo studio d’architettura Domus ha realizzato il progetto della nuova sede. I lavori sono stati svolti dal costruttore Baraclite da Antonelli Impianti per la parte di impiantistica meccanica ed elettrica.