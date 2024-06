Dove pedalare? Abbiamo provato a rispondere all’annosa questione di trovare nuovi itinerari o di dove andare in vacanza in mountain bike sviluppando Training Camp, e oggi finalmente possiamo dirvi che avete i migliori itinerari italiani e nelle Alpi a portata di mano, nel vostro smartphone. Infatti l’ultimo aggiornamento della nostra app (per Android e iOS, gratis, cliccate qui) vi permette di vedere tutti gli itinerari sulla cartina. Zoomando compariranno le tracce cliccabili e di colore diverso. Scegliendone una potete poi legger i dettagli e i commenti, guardare le foto e mandarla al Garmin con 1 click. Oppure potete navigarla direttamente dal telefono, usando le mappe OSM.







.

Non solo, se cliccate su “Intorno a me” potete vedere sia gli itinerari presenti in un determinato raggio vicino alla vostra posizione, sia i Punti di Interesse (POI) quali rifugi, negozi, alberghi, ecc. A tale proposito vi invitiamo ad inserire più POI possibili quando pedalate, potete farlo comodamente dall’app.

Vi ricordiamo che gli itinerari si possono inserire trasformando un allenamento in itinerario o caricando una traccia GPS. Questo è fattibile solo dal sito, perché ci teniamo ad avere una descrizione dettagliata e che vada oltre alle classiche 2 righe battute male da telefono. Infatti l’idea di Training Camp è di avere itinerari di qualità, moderati, piuttosto che lavorare sulla mera quantità. Qui trovate le FAQ.

Scaricate o aggiornate l’app e, se vi piace, lasciate una recensione positiva sullo store. Fateci inoltre sapere cosa vorreste vedere in futuro.

Buone pedalate!