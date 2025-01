I vincitori della Winter Cup delle Feste

Insieme alle Feste si è conclusa anche la nostra edizione speciale della Winter Cup, dedicata a tutti i pedalatori natalizi, capodanneschi e befaneschi. Ben 1.147 ciclisti vi hanno preso parte per vincere uno dei tre premi messi in palio da Syncros, che erano:

1 manubrio Syncros Hixon iC SL (3° classificato)

1 luce anteriore Syncros Nanaimo 1200 (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 2.000 punti)

1 attrezzo da manubrio Syncros iS tubeless (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 500 punti).

Sul terzo classificato non ci sono dubbi: si tratta di Samuelgol, che ha contato i km e i metri di dislivello con un pallottoliere ogni sera per 15 giorni per arrivare giusto al 6 di gennaio.







.

44 partecipanti hanno totalizzato almeno 2000 punti, e fra questi il fortunato vincitore è Nikogaz!

439 partecipanti hanno totalizzato almeno 500 punti, e fra questi il vincitore è Rica180!

Congratulazioni a tutti i vincitori e partecipanti, vi ricordiamo che la Winter Cup Generale prosegue fino al 15 marzo mentre la Winter Cup di dicembre termina il 14 gennaio! La partecipazione è gratuita.