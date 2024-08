Nuovi Garmin Fenix 8

Garmin presenta oggi i nuovi orologi Fenix 8, i successori del Fenix 7 che abbiamo provato qui.

[Comunicato stampa] Pensate alla tecnologia più evoluta applicata alle imprese sportive che spostano il limite umano. Pensate a funzioni concepite, studiate e sviluppate per supportare atleti di ogni disciplina in ogni singola fase della loro attività: dal potenziamento muscolare fino al traguardo. Pensate a uno smartwatch in grado di migliorare la qualità della giornata, con strumenti di utilizzo quotidiano, dall’ufficio fino alla palestra e interessanti insight per mantenere uno stile di vita sano all’insegna del movimento e del benessere.

Garmin presenta fēnix® 8, la nuova generazione di smartwatch composta da 16 modelli in grado di soddisfare ogni esigenza. A partire dalla nuova interfaccia, rinnovata e ancora più funzionale ed elegante, anche grazie all’incredibile luminosità del display AMOLED. Le versioni MIP con ricarica solare rispondono invece alle necessità più estreme in termini di autonomia, mentre l’utilizzo in ambienti scarsamente illuminati è garantito dalla torcia LED integrata.

L’evoluzione di fēnix® 8 introduce un set di funzioni dedicate al potenziamento, con allenamenti di forza studiati per sollecitare gruppi muscolari specifici per ogni singola attività. La batteria si conferma di ampia durata: la versione AMOLED da 51 mm offre fino a 29 giorni in modalità smartwatch mentre la versione Solar con display always-on garantisce fino a 48 giorni di autonomia1.

“Per anni la linea fēnix è stata celebrata per le sue caratteristiche, i materiali e il design unico che lo hanno reso un prodotto iconico. Con fēnix 8 presentiamo la nostra gamma più completa di sempre. Quest’ultima linea non solo aggiunge nuovi dettagli estetici funzionali, allenamenti specifici per lo sport e utili strumenti per comunicare direttamente dall’orologio, ma offre agli utenti anche l’opportunità di scegliere tra un bellissimo display AMOLED e un più tradizionale MIP con ricarica solare, per una durata della batteria ancora maggiore”, ha commentato Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia.

fēnix® 8: iconicità e resistenza

Tutti i modelli della serie fēnix® 8 sono stati concepiti con grande attenzione e meticolosità, per mantenere quegli inconfondibili dettagli che hanno reso fēnix® riconoscibile al primo sguardo: layout pulito e funzionale, dimensioni dei pulsanti ottimizzate per una navigazione intuitiva all’interno dei menu, presenza di viti in acciaio a vista su anse rivestite in metalli preziosi come il titanio o resistenti come l’acciaio. Per resistere a qualsiasi condizione e ambiente, pulsanti e sensori interni godono di una formidabile protezione, grazie a un incremento dell’impermeabilità e soprattutto al rivestimento metallico posto sui fori della cassa, riservati ai sensori. Il display, anch’esso sottoposto a sollecitazioni esterne negli ambienti più impervi, è protetto da vetri Gorilla Corning® e dall’incredibile resistenza del vetro zaffiro nelle versioni Sapphire.

Una nuova esperienza di utilizzo

La serie fēnix® 8 è stata progettata per essere sempre al polso e migliorare qualsiasi esperienza di utilizzo, sia in contesto sportivo che nella quotidianità. Da oggi le sessioni di allenamento, le impostazioni del timer e tante altre funzioni possono essere attivate comodamente dallo smartwatch utilizzando la propria voce grazie ai nuovi comandi vocali.

Lo schermo AMOLED, nitido e dai colori brillanti, si combina con l’alta reattività del touchscreen, rispondendo alle esigenze di chi desidera al polso un accessorio efficiente e dal grande impatto visivo. Durata estrema e ancora più tempo dedicato alle proprie passioni sono garantiti dalla tecnologia di ricarica solare Garmin nelle versioni con display MIP. Il pluriennale know-how di Garmin nello sviluppo di soluzioni di ampia durata ha permesso alla versione di fēnix® 8 Solar da 51 mm di diametro di raggiungere una autonomia fino al 50% maggiore rispetto alla versione precedente.

Allenamenti di forza per superare ogni limite

La serie fēnix® è dotata di un ventaglio completo di attività sportive, in grado di monitorare con precisione i parametri dell’allenamento, dei carichi di lavoro, del defaticamento e della performance in gara.

La nuova gamma di smartwatch Garmin introduce le funzioni di allenamento di forza, per supportare l’atleta o l’appassionato a raggiungere i propri obiettivi con una pianificazione di workout specifici di 4 o 6 settimane, che prevedono esercizi funzionali con l’ausilio di attrezzi e a corpo libero. Dalla corsa in città o in montagna, passando per il nuoto, un allenamento muscolare propedeutico allo sport di riferimento è fondamentale in ogni disciplina.

Perfetto per chi ama esplorare i mondi sommersi

Il set di profili sportivi supportati da fēnix®, che include decine di discipline e allenamenti dedicati, da oggi si arricchisce ulteriormente di una nuova attività grazie all’introduzione della sezione immersione. La tecnologia di assistenza all’immersione subaquea e i sensori di orientamento permettono di spingersi fino a 40 metri con bombole a gas singolo o in apnea, con la certezza di ricevere informazioni chiare e puntuali su profondità, velocità di discesa e tappe di desaturazione.

Esplorazione senza limiti

Per una migliore esperienza di navigazione, sia in ambiente outdoor che cittadino, la mappa TopoActive2, scaricabile su tutti i modelli e precaricata nelle versioni Sapphire, fornisce informazioni precise su rete stradale e morfologia del territorio, ma anche un database dei più importanti comprensori sciistici del mondo. Per accedere a un dettaglio ancora più definito, alla visualizzazione con immagini satellitari e molto altro, la serie fēnix® 8 permette di sottoscrivere l’abbonamento annuale alle mappe premium Outdoor Maps+, disponibili a pagamento sul sito Garmin.

Tra le novità, la funzione Dynamic Round Trip, ideale per una sessione di corsa anche quando non si conoscono i percorsi: crea automaticamente dei circuiti ad anello della distanza e grado di difficoltà impostati, modificando istantaneamente il tragitto a seconda delle scelte del runner.

Livelli performance e wellness sempre monitorati

Qualunque sia l’avventura o l’impresa che si sta per affrontare, la serie fēnix 8 supporta gli atleti di qualsiasi livello a spingersi oltre i propri limiti. Ogni mattina, un valore di propensione all’attività fisica può aiutare a determinare se la giornata appena iniziata sia ideale per l’allenamento, mentre parametri evoluti come Endurance Score, Hill Score, VO2 max, Training Status e altro ancora, permettono di valutare le prestazioni complessive3 raggiunte.

Con un set completo di sensori e algoritmi di monitoraggio della salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la serie fēnix 8 permette il rilevamento dell’ossigenazione del sangue con Pulse Ox4, informazioni sullo stato di energia quotidiana con Body Battery™, gestione jet lag, punteggi sulla qualità del sonno, rilevamento dei pisolini e altro ancora.

Funzionalità smart per ogni necessità

Quando connesso a uno smartphone compatibile, è ancora più semplice condividere posizioni, percorsi e allenamenti con altri utenti Garmin Connect. Smart notification, chiamate, notifiche dai più diffusi social sono comodamente visualizzabili dal polso.

La compatibilità con le app di streaming musicale come Spotify®, Deezer or Amazon Music (è richiesto un abbonamento premium) consente di ascoltare la playlist musicale preferita anche senza smartphone. Per la sicurezza durante l’attività sportiva, la funzione Incident Detection informa immediatamente i contatti con un messaggio in caso di pericolo o di caduta, quando connesso a uno smartphone compatibile5.

Le potenzialità di fēnix 8 si estendono anche ai pagamenti contactless di Garmin PayTM, la soluzione Garmin per transazioni rapide e sicure: permette di lasciare a casa portafogli e telefono, per pagare in un negozio basta lo smartwatch.

La serie fēnix 8, nelle versioni da 43, 47 e 51 mm con display AMOLED e 47 e 51 mm nella versione MIP con ricarica solare è disponibile da oggi presso i punti vendita autorizzati Garmin a partire da €999.99.

