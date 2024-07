Pon.Bike Italia e Generali Italia presentano l’assicurazione BIKE

Pon.Bike Italia in collaborazione con Generali Italia propone una nuova interessante assicurazione Bike. Ecco i dettagli.

[Comunicato stampa] Abbiamo dato vita ad un servizio innovativo, esclusivo e totalmente gratuito dedicato alle e-bike Focus (Squared) e Kalkhoff appartenenti alla line-up 2024. Ti presentiamo la nuova ed esclusiva Assicurazione BIKE frutto della collaborazione tra Pon.Bike Italia e Generali Italia, attiva dal 1° luglio 2024!





Di cosa si tratta?



.

L’Assicurazione BIKE è una soluzione pensata per il furto della bicicletta – anche all’aperto durante l’utilizzo – che ti farà avere una bicicletta completamente nuova! Inoltre, offre copertura assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi.

L’Assicurazione BIKE è offerta da Pon.Bike Italia in abbinamento con l’acquisto di una e-bike Focus (Squared) o Kalkhoff appartenente alla line-up 2024 in via totalmente gratuita al momento dell’acquisto presso uno dei Rivenditori Autorizzati aderenti!

Come funziona?

L’Assicurazione BIKE è inclusa gratuitamente nell’offerta in bundle con la catena BBB che ti verrà messa a disposizione dal Rivenditore Autorizzato aderente ed avrà durata di 12 mesi.

Quali sono le condizioni per l’operatività della copertura assicurativa?

La copertura assicurativa fornita da Generali Italia è operante e offre la sostituzione della bicicletta rubata con una bicicletta nuova se la bicicletta viene lasciata incustodita e legata con catena BBB fornita dal Rivenditore Autorizzato aderente al momento dell’acquisto della bicicletta nuova. L’Assicurazione BIKE offre copertura per il furto anche all’aperto durante l’utilizzo della bicicletta e non solo al chiuso.

Le coperture Furto, Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi sono operanti dalle ore 24 del giorno dell’acquisto e per i dettagli rimandiamo alle condizioni di assicurazione.

Quali sono i vantaggi?

I vantaggi in esclusiva per te sono molteplici e molto appetibili, puoi leggerli qui di seguito:

Assicurazione gratuita fornita da Pon.Bike Italia tramite i Rivenditori Autorizzati aderenti

Durata del servizio: 12 mesi dalle ore 24 del giorno di acquisto sulla bicicletta nuova

Catena BBB fornita gratuitamente fino ad esaurimento scorte

Il valore massimo della bicicletta assicurata non deve essere superiore a €8.000

In caso di furto avrai una copertura totale: sostituzione completa della bicicletta con una di pari valore commerciale o equiparata

Come opera l’Assicurazione BIKE offerta da Pon.Bike Italia?

Una volta acquistata la bicicletta nuova, il Rivenditore Autorizzato aderente attiverà l’Assicurazione Bike; non dovrai fare altro che fornire alcuni dei tuoi dati per finalizzare l’attivazione dell’assicurazione e riceverai il contratto di assicurazione emesso da Generali Italia con tutti i dettagli al tuo indirizzo email.

Per avere l’Assicurazione Bike offerta Pon.Bike Italia sulla tua nuova e-bike Focus (Squared) o Kalkhoff recati da uno dei Rivenditori Autorizzati aderenti visibili nell’elenco che trovi qui e non perdere questa opportunità unica ed esclusiva!